Прыгнувший на пути «Автозаводской» станции метро пассажир найден мертвым

Пассажир столичной подземки, который днем 28 июля спрыгнул на пути на станции метро «Автозаводской», найден мертвым в перегоне

Пассажир столичной подземки, который днем 28 июля спрыгнул на пути на станции «Автозаводской» Замоскворецкой линии метро, найден мертвым в перегоне, сообщает источник KP.RU. Его тело подняли с путей.

Детали происшествия, как и причина смерти мужчины, не сообщаются.

Из-за ЧП временно приостанавливалось движение составов на отрезке от станции «Орехово» до станции «Автозаводской». В обратном направлении поезда шли реже, чем по установленному графику.

Сейчас движение восстановили, сообщает Департамент транспорта и развития транспортной инфраструктуры Москвы. В ближайшее время на южном отрезке зеленой ветки метро поезда вновь будут ходить по графику.

Как сообщал KP.RU ранее, 28 июля около 13:40 пассажир метро на станции «Автозаводской» спрыгнул на пути и побежал в сторону стации «Технопарк».