На станции «Текстильщики» Большого кольца метро проложили пути

Сегодня «Текстильщики» БКЛ выглядят так Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

На Большой кольцевой линии (БКЛ) метро продолжается строительства восточного участка. Его длина - порядка 11 километров. На этом маршруте разместятся четыре станции - «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв рассказал, что сейчас происходит на станционном комплексе «Текстильщики».

«Строители уже полностью смонтировали верхнее строение пути в перегонных тоннелях между станциями «Нижегородская» и «Печатники», - сообщил заммэра. - Это означает, что станционный комплекс «Текстильщики» готов к принятию нагрузок подвижного состава».

По его словам, на всех четырех станциях восточного участка продолжаются архитектурно-отделочные работы, монтаж и пусконаладка инженерных систем и оборудования. Глава Стройкомплекса столицы отметил, что основной конструктив станции находится в высокой степени готовности.

Напомним, длина Большой кольцевой линии – более 70 километров. На ней разместится 31 станция, 22 из которых уже открылись для пассажиров.

КОНКРЕТНО

Сегодня «Текстильщики» БКЛ выглядят так:

- полностью готовы монолитные конструкции самой станции, вестибюля №1 и пристанционных сооружений;

- проводится отделка и монтаж инженерных систем в технической зоне;

- продолжаются монолитные работы по устройству вестибюля №2, в котором уже готов подземный уровень;

- монтируется последняя секция из трех эскалаторов для выхода в город, в том числе на Шоссейную улицу. Здесь ставят основное лестничное полотно, чтобы потом заняться устройством верхнего перекрытия вестибюля. Это позволит полностью завершить монолитные работы;

- установленные 6 эскалаторов и 4 лифта выдержали тестовые испытания и готовы к приему пассажиров.