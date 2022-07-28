Сотрудница клининга отметила, что часто попытки объяснить, что некоторые услуги не входят в прейскурант, встречали агрессию клиента Фото: Shutterstock

Сотрудница столичной клининговой компании рассказала о странных требованиях москвичей во время заказа поддерживающей уборки. В интервью «Мосленте» наемная домработница призналась, что, кроме стандартного набора услуг, в рамках поддерживающей уборки заказчики требовали дополнительных работ.

Так, например, одна из клиенток попросила расставить ее многочисленные лаки для ногтей в определенном порядке смены цвета. Также клиенты обращались с просьбой погладить вещи, разложить нижнее белье, отмыть стены в ванной. Некоторые требовали мыть полы исключительно руками, а не шваброй, считая, что так будет чище.

Отдельные клиенты предпочитали выдвигать ограничения. Например, нельзя было говорить в течение всей уборки, пользоваться туалетом в жилье клиента или даже пить.

- И вот это уже выглядит ненормальным. Уборка длится несколько часов. За это время тебе и пить захочется, и в туалет тоже. Ты же живой человек, - рассказывает спикер.

Сотрудница клининга отметила, что часто попытки объяснить, что некоторые услуги не входят в прейскурант, встречали агрессию клиента. Многие звонили в колл-центр компании, после чего сотрудники центра связывались с домработницей и предлагали ей выполнить дополнительную работу. Как отметила спикер, компания в таких ситуациях не защищала сотрудников, заявляя, что клиент всегда прав.