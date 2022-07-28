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Общество28 июля 2022 16:20

Климатолог Шувалов спрогнозировал повторение аномальной жары 2010 года в Москве

По мнению ученого, в ближайшее десятилетие в столице состоится один или несколько летних сезонов с крайне высокой температурой воздуха
Ирина РЕБРИКОВА
От жары москвичей спасает аэрация, которую проводят несколько раз в день

От жары москвичей спасает аэрация, которую проводят несколько раз в день

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие десятилетия в Москве повторится и, возможно, не единожды аномально жаркое лето 2010-го, когда больше месяца столбик термометра не опускался днем ниже 31 градуса, заявил РИА «Новости» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Климатолог добавил, что в дальнейшем такие жаркие сезоны будут повторяться все чаще.

- Подобные волны жары будут наблюдаться все чаще и чаще. Так что в ближайшее десятилетие повторение 2010 года не обойдет и столицу нашей страны, - цитирует агентство Александра Шувалова.

Ранее KP.RU сообщал, что 27 июля стал самым жарким днем второй половины месяца. Александр Шувалов отметил, что на этот день пришелся пик высоких температур. После синоптик спрогнозировал небольшое похолодание, рассказав, каким будет начало августа в столице.