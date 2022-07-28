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Общество28 июля 2022 14:41

В Москве прошел обещанный тропический ливень

Тишковец: Около 20% месячной нормы осадков может выпасть в Москве вечером 28 июля
Ирина РЕБРИКОВА
Вечером 28 июля не исключены грозы

Вечером 28 июля не исключены грозы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новой Москве прошел сильный, похожий на тропический, ливень. Его кадрами в своем Телеграм-канале поделился ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. Дождь льет сплошной стеной, сильно снижая видимость.

Как отметил синоптик, этот ливень добрался и до центра Москвы. Сейчас погодная ситуация в столице стабилизировалась.

Однако ранее Тишковец спрогнозировал, что вечером 28 июля, примерно с 18 до 20 часов в городе может выпасть примерно пятая часть ежемесячной нормы осадков для июля в Москве.

- Грозы, местами град диаметром до 2-3 сантиметров, - добавил Евгений Тишковец в комментарии для РИА «Новости».

Как сообщал KP.RU ранее, дожди и грозы 28 июля в столице вызвало столкновение холодных и нагретых масс воздуха. Дальше столицу ждут похолодание и затяжные дожди.