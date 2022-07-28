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Общество28 июля 2022 16:03

Авиапробка образовалась над столичным Шереметьево из-за грозы 28 июля

Аэропорт Шереметьево восстановил отправку и прием самолетов после грозы с градом 28 июля
Авторы (2):
Ирина РЕБРИКОВА
Ирина РЕБРИКОВА
Аэропорт Шереметьево вернулся к нормальному режиму работу после грозы

Аэропорт Шереметьево вернулся к нормальному режиму работу после грозы

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сильная гроза с градом 28 июля привела к временной приостановке приема и отправлений рейсов аэропорта Шереметьево, но сейчас работа воздушной гавани возобновлена в полном объеме, сообщает Телеграм-канал аэропорта. Образовавшаяся из-за задержки рейсов и отправления самолетов на дополнительные круги авиапробка почти сошла на нет.

- Погодная ситуация стабилизировалась. Лайнеры покидают зоны ожидания и идут на посадку, - сообщили в аэропорту Шереметьево.

Во время шквалистого ветра и бури была ограничена не только взлетно-посадочная полоса. Пассажиров также призывали оставаться внутри терминалов и не выходить на улицу.

Как сообщал KP.RU ранее, синоптики прогнозировали на 28 июля сильные грозы с ураганным ветром из-за столкновения холодных и горячих водушных масс. 29 июля в столице ожидается более спокойная, хоть и менее жаркая погода.