Вице-мэр Ефимов: Обороты гостиниц и турагентств Москвы выросли на треть

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о росте выручки отелей и турагентств столицы.

«Обороты гостиниц за первую половину 2022 года достигли 44,7 миллиарда рублей, что в текущих ценах на 31,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, - отметил заммэра. - Количество чеков за этот же период составило 7,8 миллиона, что на 11 процентов больше, чем в 2021 году».

По его словам, за те же месяцы туристические агентства выручили более 269,1 миллиарда рублей или на 36,6 процента больше, чем год назад. Чеков при этом было оформлено 25,2 миллиона, что по сравнению с показателями прошлого года больше на 37,3 процента.

Столичные власти объясняют такой рост, в частности, постепенным восстановлением туристического потока в Москву после 2020 года. Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, только за этот июнь выручка отелей и турфирм составила в среднем в сутки 2,6 миллиарда рублей. «Это в текущих ценах на 43,8 процента больше, чем в мае, и на 34,9 процента превосходит в сопоставимых ценах обороты гостиниц и турагентств в июне прошлого года», - уточнил столичный министр.

Среди тех, кто активно развивает туристический бизнес в столице, - малые и средние предприятия (МСП). За первые шесть месяцев этого года турагентства, работающие как МСП, обеспечили 53 процента выручки в отрасли, или около 142,2 миллиарда рублей. А в гостиничном сегменте на МСП пришлось 40,2 процента от общего объема продаж или почти 18 миллиардов рублей.

Город постоянно поддерживает отрасль. С мая этого года для физических лиц и организаций, занятых туристическими проектами в сфере делового и организованного молодежного туризма, действует программа выделения грантов. Если компания проводит в столице конференции, конгрессы, форумы и деловые встречи, а также мероприятия для молодых людей (слеты, конкурсы и фестивали), тогда она вправе получить до 10 миллионов рублей на покрытие расходов. На сегодня одобрено 25 заявок. Их общая сумма - почти 50 миллионов рублей. Всего на программу будет выделено 350 миллионов рублей.

Второй этап кампании по приему заявок продлится до 23 сентября. Благодаря этому туристические организации воспользуются грантами для проведения мероприятий, которые состоятся до 30 ноября 2022 года включительно.