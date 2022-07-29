Синоптик рассказал о погоде в пятницу 29 июля в Москве

В Москве 29 июля ожидается до +25 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в пятницу, 29 июля, ожидается переменная облачность и без осадков. Воздух прогреется до +23…+25 градусов. Погода будет обусловлена западным антициклоном, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

По словам синоптика, в городе будет дуть западный ветер со скоростью в 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье 29 июля будет также будет теплая погода: столбики термометров поднимутся до +21…+26 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что климатолог Шувалов спрогнозировал повторение аномальной жары 2010 года в Москве. Тогда больше месяца днем температура не опускалась ниже +31 градуса.

Как сообщал KP.RU, 27 июля 2022 года стал самым знойным днем второй половины месяца. На этот день пришелся пик высоких температур - до +32 градусов. Однако уже с четверга, 28 июля, в городе началось похолодание.