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Общество29 июля 2022 7:06

Фестиваль «Мосавтофест» для юных инженеров пройдет в Москве 27 и 28 августа

В рамках мероприятия пройдут заезды гоночных авто, соревнования и мастер-классы по созданию автомоделей
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Печатниках 27 и 28 августа пройдет фестиваль «Мосавтофест

В Печатниках 27 и 28 августа пройдет фестиваль «Мосавтофест

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве в парке технических видов спорта в Печатниках 27 и 28 августа пройдет фестиваль «Мосавтофест». Мероприятие организуют для юных москвичей, которые хотят стать инженерами, изобретателями и конструкторами, сообщается на сайте столичной мэрии.

Во время фестиваля пройдут показательные заезды гоночных болидов, мотокросс, командные соревнования радиоуправляемых моделей авто, а также выставка старинных автомобилей. Гости мероприятия также смогут поучаствовать в трофи-рейде на мини-внедорожниках и собрать своими руками модель гоночной машины.

Помимо этого, ребята смогут прокатиться по гоночному треку и попасть на мастер-класс по созданию и тестированию автомодели на специальной трассе «Мини 2WD».

Попасть на мероприятия фестиваля «Мосавтофест» можно бесплатно. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке. Кроме того, жители смогут посмотреть прямую трансляцию соревнований в соцсетях.