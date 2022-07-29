В Москве, 29 июля, прогнозируется переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди и до +24 градусов Фото: Иван ВИСЛОВ

Гидрометцентр сообщил прогноз погоды на 29 июля в Москве. В пятницу ожидается переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до +22…+24 градусов, сообщается на сайте ведомства.

В городе будет дуть северо-западный и западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст., а влажность – 66%.

Ночью столбики термометров опустятся до +12...+14 градусов. Осадков не ожидается. В субботу, 30 июля, в столице также будет около +22…+24 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра России рассказал о погоде в начале августа в Москве. Этот месяц начнется с теплой погоды. 1 августа температура поднимется до +28 градусов, а 2 августа – до +25... +30 градусов. Погода будет летней, но не слишком жаркой.