Вице-мэр Андрей Бочкарев: Реконструкция станции «Переделкино» будущего МЦД-4 завершится до конца года

В столице продолжается развитие Московских центральных диаметров (МЦД). Фото: Михаил ФРОЛОВ

Станция «Переделкино» будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) будет реконструирована до конца 2022 года. Сейчас готовность объекта оценивается в 67%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. В рамках реконструкции старую пригородную платформу «Переделкино» преобразуют в городской вокзал с пешеходным переходом через железнодорожные пути с выходами на платформы и к кассовым залам.

- До конца этого года предполагается завершить комплекс работ по реконструкции железнодорожного остановочного пункта «Переделкино, - рассказал Андрей Бочкарев, отметив, что сейчас заканчиваются работы по установке главных конструкций станции.

В частности, строители завершают оборудование входных вестибюлей и подземного распределительного зала. Реконструкция пассажирских платформ уже закончена. Для удобства пассажиров на них установлены навесы, защищающие в непогоду от дождя и снега.

- Параллельно началось благоустройство прилегающих к станции территорий: организаций подъездных путей, пешеходных дорожек, а также газонов и зеленых зон, - рассказал Андрей Бочкарев.

Третий и четвертый маршруты Московских центральных диаметров планируют запустить в конце 2023 года. МЦД-4 соединит семь московских центральных вокзалов и станет альтернативой Кольцевой линии метро. С 18 станций МЦД-4 в перспективе можно будет сделать пересадки на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и другие диаметры. Предполагается, что с открытием диаметра улучшится транспортное обслуживание 23 районов города, в которых проживают более 2,5 миллиона человек.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что на четырех маршрутах МЦД сейчас строятся и реконструируются 23 станции. На МЦД-1 сейчас строится новая станция «Петровско-Разумовская». Здесь будет создан крупный транспортно-пересадочный узел, который объединит Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро, МЦД-1, МЦД-3 и маршруты наземного общественного транспорта. Рядом со станцией появятся два многофункциональных комплекса с торговыми зонами и деловой инфраструктурой площадью более 260 тысяч квадратных метров. Кроме «Петровско-Разумовской» на МЦД-1 реконструируют еще три платформы.

На МЦД-2 возводится новая платформа «Марьина Роща», а станция «Москва-Товарная» реконструируется с переносом платформы для объединения с остановочным пунктом «Серп и Молот» МЦД-4 и формирования транспортно-пересадочного узла. Станция МЦД-2 «Марьина Роща» строится на участке между станциями Рижская и Дмитровская. Платформа будет связана переходом со строящейся станцией «Марьина Роща» Большой кольцевой линии метро, которую планируется запустить в составе северо-восточного участка ветки.

На перспективном третьем маршруте МЦД сейчас идет реконструкция четырех станций, а на МЦД-4 обновляют 13 станций: строятся новые платформы «Ольгино», «Поклонная», «Кутузово» и «Камушки», а девять других станций находятся на реконструкции.