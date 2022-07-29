Синоптик пообещал комфортную погоду до +25 градусов в Москве 29 июля

В Москве 29 июля будет около +25 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в пятницу, 29 июля, ожидается теплая погода без осадков. Утром в городе было солнечно, температура воздуха составляла +16,7 градусов, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале «Часовой погоды».

По словам синоптика, в столице будут комфортные метеоусловия, после 30-градусной жары в городе посвежеет до +23…+25 градусов.

«В течение дня метеоусловия будут определяться влиянием гребня антициклона с Запада, благодаря чему москвичей ждет вполне погожий летний денек с температурным фоном чуть прохладнее, чем положено в это время года по климату», - рассказал Тишковец.

Он добавил: в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями без существенных осадков. Будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. В области воздух прогреется от +21 до +26 градусов. Атмосферное давление будет расти медленно и составит 750 мм рт. ст.

Ранее KP.RU сообщал, что Гидрометцентр Москвы предупредил о похолодании и дождях 29 июля в столице. Столбики термометров поднимутся до +22…+24 градусов.