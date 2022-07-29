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Происшествия29 июля 2022 8:56

Следователи назвали возможную причину пожара в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве

СК назвал неисправность электропроводки основной версией пожара в хостеле в юго-востоке Москвы
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Неисправность электропроводки могла стать причиной пожара в столичном хостеле на Алма-Атинской улице

Неисправность электропроводки могла стать причиной пожара в столичном хостеле на Алма-Атинской улице

Фото: прокуратура Москвы

Неисправность электропроводки могла стать причиной пожара в столичном хостеле на Алма-Атинской улице, где заживо сгорели восемь человек. Назначены служебные экспертизы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

«Следствие рассматривает различные версии, одной из основных является неисправность электропроводки», - сказано в сообщении.

На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. В настоящее время правоохранители допрашивают руководство хостела.

Как сообщал KP.RU, пожар в хостеле начался в ночь на 29 июля на юго-востоке Москвы. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров, эвакуировали 200 человек. В здании нашли тела восьми посетителей, их личности устанавливаются. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Идет проверка. Прокуратура Москвы выявила грубые нарушения пожарной безопасности в заведении. В помещении была установлена пожарная сигнализация, но она не сработала.