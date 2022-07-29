Собянин обратился со словами соболезнования к семьям погибших в сгоревшем в Москве хостеле

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших Фото: Олег ЗОЛОТО

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших постояльцев хостела на Алма-Атинской улице, в котором в ночь на 29 июля произошел пожар. ЧП унесло жизни восьми человек.

- Соболезную родным и близким погибших, - написал столичный градоначальник в своем Телеграм-канале.

Сергей Собянин добавил, что у него нет претензий к работе пожарных: они, по его словам, добрались до места происшествия оперативно и сработали профессионально.

Мэр Москвы подчеркнул, что начато расследование причин трагедии.

Как сообщал KP.RU ранее, пожар в хостеле произошел ночью 29 июля. Остановить распространение огня удалось лишь на площади в 150 квадратных метров. К этому времени пламя охватило коридор, отрезав путь к спасению для некоторых постояльцев пункта размещения. В результате погибли восемь человек, их личности устанавливаются. Следствие уже выдвинуло предварительную версию о причине возгорания.