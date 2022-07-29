Над Москвой-рекой перекинут ещё четыре моста

Фото: stroi.mos.ru

Красный цвет станет фирменной «меткой» каждого из четырёх запланированных мостов на западе столицы. Их перекинут через Москву-реку в районе Филёвский парк в ближайшие годы. Подробнее о проектах рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

«Для водителей появятся три автомобильных моста, - сообщил заммэра. - Первый - в створе улицы Мясищева. Второй - на Новозаводской улице. Благодаря этому улучшится «связка» Филёвской и Мнёвниковской поймы».

По его словам, ещё одна переправа на шесть полос для машин разместится в створе Берегового проезда и соединит районы Филёвский парк и Хорошёво-Мнёвники. С одной стороны на ней обустроят пешеходную зону, с другой – велодорожку. Чтобы пешеходы могли попасть на благоустроенную набережную, сделают удобные спуски.

Фото: stroi.mos.ru

Пожалуй, самым необычным из этих проектов станет мост-«парус», ведущий на улицу Новозаводская. Его длина - около 250 метров. Каркас сооружения, который будет держать дорожное полотно, не имеет аналогов в мире. По этой трассе машины поедут по четырем полосам - по две в каждом направлении. Сюда тоже частично переместятся авто с соседней Северо-Западной хорды. Мост имеет всего один пилон и небольшую для таких пролетов высоту. По ночам парящий над водой «парус» украсит архитектурная подсветка.

Для любителей прогулок построят отдельный пешеходный мост в сторону парка «Фили», который после запуска переправы соединится с Мнёвниковской поймой. Для велосипедистов по мосту длиной примерно 188 метров проложат специальную дорожку. Удобнее станет и пассажирам подземки - в 700 метрах от будущего сооружения находится станция метро «Терехово». Как пояснил глава столичного Стройкомплекса, ранее городские власти утвердили концепцию арочного моста. Теперь предстоит выбрать проектировщиков на конкурсах.

Напомним, в районе Филевский парк также продолжают строить Северный дублёр Кутузовского проспекта. Новая вылетная магистраль поедет от делового центра «Москва-Сити» и Третьего транспортного кольца до развязки на пересечении МКАДа с Молодогвардейской улицей. Стройку планируют завершить до конца 2023 года.