Игорь Брынцалов оценил ход капремонта детского сада «Красная шапочка» в Зарайске

Фото: пресс-служба регионального отделения «Единой России»

На капитальный ремонт и благоустройство территории детского сада №9 «Красная шапочка» в рамках госпрограммы Московской области «Образование Подмосковья» была предоставлена субсидия в размере более 85 миллионов рублей.

Это типовое кирпичное здание 1964 года постройки. Из-за почтенного возраста оно имеет высокий процент износа конструкций, инженерных систем.

Комплексный капитальный ремонт и работы по благоустройству проводятся здесь впервые. Это позволит создать комфортную среду и условия для детей дошкольного возраста.

«Теперь здесь будут современный музыкальный и спортивный залы, игровые и спальные комнаты. Также оборудован пищеблок полного цикла для организации питания и медицинский пункт», – отметил Игорь Брынцалов.

Он добавил, что это будет способствовать снижению нагрузки на переполненные группы других детских садов района и переводу воспитанников в новое отремонтированное здание.

На сегодняшний день готовность учреждения составляет более 35%.

«На объекте есть небольшое отставание по срокам. На это есть объективные причины, зданию более пятидесяти лет и при демонтаже возникла необходимость проведения дополнительных работ. Оперативно были приняты решения, и строители делают все возможное, чтобы сдать объект вовремя», – добавил Игорь Брынцалов.

До конца августа также будет благоустроена территория детского сада.

Создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент Владимир Путин поручил на Съезде «Единой России» 19 июня. Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепят в народной программе партии.