Сгоревший на юго-востоке Москвы хостел был оформлен как стоматология

Вместо хостела, по документам, на первом этаже бывшего общежития ГлавМосСтроя находилась стоматология Фото: прокуратура Москвы

Сгоревший в ночь на 29 июля хостел на Алма-Атинской улице был оформлен как стоматология, сообщает источник KP.RU. Юридическим лицом является созданное предпринимателем Рауфом Мироновым ООО «Мосмед», деятельностью которого в документах указаны стоматологические услуги, а отнюдь не гостиничная деятельность.

Рауф Миронов стоит на учете как индивидуальный предприниматель. Помимо этого, на него оформлено пять фирм, в том числе и ООО «Мосмед», которое по факту оказалось хостелом. При этом у Миронова на компании и ИП открыто 87 видов экономической деятельности. Есть там и гостиничный бизнес, и торговля продуктами, и менеджмент недвижимости, и даже ремонт электрики.

Для чего хостел действовал под видом стоматологии? Свет на причины такого замещения проливает комментарий вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России Татьяны Гостениной, который она дала в эфире радио «Комсомольская правда».

Она рассказала, что закон не регламентировал размещение хостелов в жилых домах до 2019 года. Тогда такие мини-отели можно было открыть в любой квартире и на любом этаже, были бы желание и жилплощадь.

После 2019 года приняли закон, позволяющий размещать хостелы только за пределами жилых помещений.

- Теперь, если хостел расположен в жилом доме, то сначала помещение переводят из жилого в статус нежилого, потом нужно оборудовать отдельный вход, отдельный лифт, отдельную стоянку, то есть сделать хостел максимально изолированным от других жильцов и т.д. Ни о каких решетках на окнах, конечно, и речи быть не может, - отметила Татьяна Гостенина.

Она добавила, что потребуется собрать разрешения на открытие у ряда проверяющих органов: Госпожнадзора, Роспотребнадзора и других ревизоров.

Теперь следствию, очевидно, предстоит проверить не только владельца хостела, но и тех, кто должен был его проверять. Напомним, как сообщал KP.RU ранее, пока уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть людей. Следователи выдвинули предварительную версию причин возгорания.