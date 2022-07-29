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Происшествия29 июля 2022 12:21

Сгоревший на юго-востоке Москвы хостел был оформлен как стоматология

По документам в нем располагалось ООО «Мосмед», действующее как стоматологическая поликлиника
Авторы (3):
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Мария БАЧЕНИНА
Мария БАЧЕНИНА
Ирина РЕБРИКОВА
Вместо хостела, по документам, на первом этаже бывшего общежития ГлавМосСтроя находилась стоматология

Вместо хостела, по документам, на первом этаже бывшего общежития ГлавМосСтроя находилась стоматология

Фото: прокуратура Москвы

Сгоревший в ночь на 29 июля хостел на Алма-Атинской улице был оформлен как стоматология, сообщает источник KP.RU. Юридическим лицом является созданное предпринимателем Рауфом Мироновым ООО «Мосмед», деятельностью которого в документах указаны стоматологические услуги, а отнюдь не гостиничная деятельность.

Рауф Миронов стоит на учете как индивидуальный предприниматель. Помимо этого, на него оформлено пять фирм, в том числе и ООО «Мосмед», которое по факту оказалось хостелом. При этом у Миронова на компании и ИП открыто 87 видов экономической деятельности. Есть там и гостиничный бизнес, и торговля продуктами, и менеджмент недвижимости, и даже ремонт электрики.

Для чего хостел действовал под видом стоматологии? Свет на причины такого замещения проливает комментарий вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России Татьяны Гостениной, который она дала в эфире радио «Комсомольская правда».

Она рассказала, что закон не регламентировал размещение хостелов в жилых домах до 2019 года. Тогда такие мини-отели можно было открыть в любой квартире и на любом этаже, были бы желание и жилплощадь.

После 2019 года приняли закон, позволяющий размещать хостелы только за пределами жилых помещений.

- Теперь, если хостел расположен в жилом доме, то сначала помещение переводят из жилого в статус нежилого, потом нужно оборудовать отдельный вход, отдельный лифт, отдельную стоянку, то есть сделать хостел максимально изолированным от других жильцов и т.д. Ни о каких решетках на окнах, конечно, и речи быть не может, - отметила Татьяна Гостенина.

Она добавила, что потребуется собрать разрешения на открытие у ряда проверяющих органов: Госпожнадзора, Роспотребнадзора и других ревизоров.

Теперь следствию, очевидно, предстоит проверить не только владельца хостела, но и тех, кто должен был его проверять. Напомним, как сообщал KP.RU ранее, пока уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть людей. Следователи выдвинули предварительную версию причин возгорания.