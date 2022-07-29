На каких еще нарушениях ловили сгоревший на Алма-Атинской улице в Москве хостел

Хостел выгорел дотла Фото: прокуратура Москвы

Сгоревший на Алма-Атинской улице хостел неоднократно ловили на нарушении правил пожарной безопасности, сообщает источник KP.RU. Особенно показательным оказался 2019 год.

В ноябре проверяющие нашли целый список просчетов. В частности, замки на некоторых дверях отказывались открываться, светильники не были защищены колпаками, в помещении не было ни огнетушителей, ни дымовой вытяжки, а эвакуационные пути загораживали предметы мебели. Кроме того, не был назначен ответственный за проверку исправности пожарной сигнализации.

Упомянутую вытяжку владелец хостела смонтировал лишь после того, как прокуратура через суд обязала его сделать это.

В декабре 2019-го визиты ревизоров участились и всякий раз оказывались результативными. В хостеле, например, существовала перенаселенность: в 40-метровых комнатах могли быть втиснуты до 12 кроватей, тогда как по нормам полагается отводить на одну кровать не менее четырех квадратных метров.

Не озаботился владелец пункта размещения и развешиванием табличек о запрете курения внутри помещения и у входа. Кроме того, перегоревшие люминисцентные лампы складировались без спецтары в шкафчик с проводами.

По каждому факту с нарушителя взыскивали штраф. Компания, владеющая хостелом, пыталась добиться их отмены, но ее попытки ни разу не увенчались успехом.

Напомним, в ночь на 29 июля при пожаре в хостеле на Алма-Атинской улице погибли восемь человек. Позднее стало известно, что хостел был оформлен как стоматология. Как сообщал KP.RU, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.