Прокуратура нашла грубые нарушения в ресторане Моргенштерна

Ранее Моргенштерн заявлял, что хочет закрыть свой ресторан Фото: Михаил ФРОЛОВ

Целый ряд нарушений обнаружили ревизоры в ресторане «Кайф и точка», который принадлежит признанному иноагентом рэперу Моргенштерну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.

Как выяснилось, претензии нашлись и по поводу несоблюдения некоторых санитарно-эпидемиологических норм, и закона о продаже алкогольной продукции. Были нарушены и правила пожарной безопасности.

- Допущенные в ресторане грубые нарушения требований пожарной безопасности представляют угрозу для жизни и здоровья посетителей заведения, - приводит ТАСС цитату пресс-службы ведомства.

При этом серия проверок для заведения скандально известного рэпера еще не закончилась.

Моргенштерн открыл свой ресторан Kaif Provenance на Большой Дмитровке в центре Москвы осенью 2020 года. Этим летом он сообщил, что теперь его заведение будет называться «Кайф и точка». Как сообщал KP.RU, незадолго до этого рэпер заявил, что собирается закрыть свое заведение.