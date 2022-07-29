Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 июля 2022 14:56

Неравнодушный водитель грузовика спас котенка из-под колес машин на МКАДе

Выпрыгнувший из проезжающего автомобиля котенок испуганно метался по проезжей части и чудом уцелел
Ирина РЕБРИКОВА
Неравнодушный водитель подобрал котенка, когда тот бегал по третьей полосе

Неравнодушный водитель подобрал котенка, когда тот бегал по третьей полосе

Неравнодушный водитель с Московской кольцевой автодороги стал героем в соцсетях после того, как спас на проезжей части случайно оказавшегося на ней котенка. Кадрами с видеорегистратора он поделился в Сети.

Судя по ним, рыжий малыш выпрыгнул из окна одного из автомобилей. Животное чудом увернулось от проезжавшей следом фуры, но едва не попало под колеса автомобиля на соседней полосе. Тот успел затормозить перед котенком.

- На МКАДе образовалась небольшая пробка, и по середине, в третьей полосе, бегал котенок. Я его забрал к себе в кабину, он меня всего исцарапал, - прокомментировал в ролике водитель, спасший животное.

Испуганный котенок забрался внутрь машины, так что его спасителю пришлось приложить усилия, чтобы достать его.

Сейчас животному подыскивают новых хозяев: к сожалению, он не смог ужиться с домашними питомцами подобравшего его москвича.