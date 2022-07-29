Неравнодушный водитель грузовика спас котенка из-под колес машин на МКАДе

Неравнодушный водитель подобрал котенка, когда тот бегал по третьей полосе

Неравнодушный водитель с Московской кольцевой автодороги стал героем в соцсетях после того, как спас на проезжей части случайно оказавшегося на ней котенка. Кадрами с видеорегистратора он поделился в Сети.

Судя по ним, рыжий малыш выпрыгнул из окна одного из автомобилей. Животное чудом увернулось от проезжавшей следом фуры, но едва не попало под колеса автомобиля на соседней полосе. Тот успел затормозить перед котенком.

- На МКАДе образовалась небольшая пробка, и по середине, в третьей полосе, бегал котенок. Я его забрал к себе в кабину, он меня всего исцарапал, - прокомментировал в ролике водитель, спасший животное.

Испуганный котенок забрался внутрь машины, так что его спасителю пришлось приложить усилия, чтобы достать его.

Сейчас животному подыскивают новых хозяев: к сожалению, он не смог ужиться с домашними питомцами подобравшего его москвича.