Установлены личности погибших в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве 29 июля

В пожаре погибли восемь человек Фото: прокуратура Москвы

Установлены личности постояльцев хостела на Алма-Атинской улице, погибших в пожаре 29 июля, сообщает прокуратура Москвы. Имена жертв происшествия не называются, однако известно, что все они мужчины в возрасте от 19 лет до 60 лет.

Двум погибшим было по 38 лет, еще двоим - 33 и 35 лет. Также в огне погибли двое 60-летних мужчин и 19-летний юноша. Личность и возраст одного из погибших пока не выяснены.

Пожар в 16-этажном здании бывшего общежития ГлавМосСтроя на улице Алма-Атинской, 7к2 произошел в ночь на 29 июля. Частично выгорел располагавшийся на первом этаже хостел. Огонь быстро распространился на коридор, из-за чего многие постояльцы оказались в ловушке. Восемь человек погибли, 200 человек были эвакуированы.

По факту происшествия возбудили уголовное дело. Как уже сообщал KP.RU, в дальнейшем выяснилось, что хостел был оформлен как стоматология. Еще в 2019 году проверяющие находили здесь многочисленные нарушения правил пожарной безопасности.