Ефимов: Новые рабочие места создают почти 70 компаний ОЭЗ «Технополис «Москва»

Лидером по количеству открытых вакансий стали предприятия микроэлектроники

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» постоянно появляются новые участники проекта «Техноработа». Таких компаний, работающих в ОЭЗ, уже около семидесяти. Благодаря этому здесь создаются дополнительные рабочие места. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, база регулярно расширяется за счёт свежих объявлений.

«Общее число актуальных вакансий в этом году остается стабильным – около 300 предложений, - отметил заммэра. - Например, специалисты инженерных или других технических профессий востребованы в ОЭЗ практически всегда».

Лидером по количеству открытых вакансий стали предприятия микроэлектроники. При этом они же стоят на первом месте по популярности среди студентов профильных вузов, желающих пройти стажировку. Как уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, с микроэлектроникой по наличию свободных рабочих мест и интересу со стороны молодых специалистов может сравниться только IT-сфера. В рамках импортозамещения такие компании усиленно ищут программистов и инженеров. «Для них в ОЭЗ Москвы предлагается больше всего вакансий – сейчас актуальны более 100 позиций», - добавил глава ведомства. Кстати, и среди учащихся вузов, пришедших на стажировку в ОЭЗ «Технополис «Москва», большинство заняты именно в этих специальностях.

Вакансий за последние годы заметно прибавилось и в кластере медицинских технологий, оборудования и биофармацевтики. Сюда постоянно набирают сотрудников, особенно химиков и технологов. В ОЭЗ эта отрасль обеспечила работой уже 1,7 тысячи человек.

«Компании растут и развиваются, в течение года постоянно представлены почти свежих 100 вакансий», - говорит генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Посмотрим, куда прямо сейчас требуются специалисты для резидентов столичной ОЭЗ. К примеру, работа есть в фармкомпании «Р-Фарм» и «Амедарт», а также на предприятиях «Микрон», «Элвис», «Фотоэксперт», «Премиум Стандарт Технополис», EVM. Подробнее - на сайте technomoscow.ru в разделе «Карьера в ОЭЗ». Здесь же можно выслать свое резюме.