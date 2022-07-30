Гидрометцентр пообещал комфортную погоду без осадков и до +25 градусов 30 июля в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в субботу, 30 июля, прогнозируется переменная облачность и без осадков. Днем воздух прогреется до комфортных +23…+25 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В столице будет дуть западный ветер со скоростью в 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба, а влажность – 52%.

Ночь будет сухой и прохладной: столбики термометров опустятся до +10…+12 градусов. В воскресенье, 31 июля, в городе также ожидается теплая погода без дождей. В дневные часы температура поднимется до +24…+24 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что климатолог Шувалов спрогнозировал повторение аномальной жары 2010 года в Москве. Тогда больше месяца столбики термометров держались на уровне +31 градусов. По мнению ученого, москвичей ждет один или несколько летних сезонов с крайне высокой температурой воздуха.