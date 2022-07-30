Москвичи могут ознакомиться с маршрутами фестиваля «Московское варенье» на портале Russpass

Фестиваль «Московское варенье» пройдет с 29 июля по 7 августа Фото: Алиса ТИТКО

В рамках фестиваля «Московское варенье» на портале туристического сервиса Russpass появился новый маршрут. С помощью него жители и гости столицы смогут посетить центральные площадки мероприятия всего за один день, сообщается на сайте столичной мэрии.

Маршрут включает в себя рекомендации о том, где попробовать десерты из ягод, мороженое из гречки и попасть на творческие мастер-классы. Фестиваль «Московское варенье» пройдет с 29 июля по 7 августа.

Прогулка начнется с Климентовского переулка. Здесь гостям предложат расписать деревянные ложки и чайный сервиз, а также отведать необычные сладости: ореховые снеки, пасты и арбузный мед. На Площади Революции жители смогут попробовать гречневую кашу с апельсином от Коко Шанель, расстегаи и другие уникальные блюда.

Следующей остановкой станет Манежная площадь, украшенная летними цветами. Для гостей праздника подготовят тематические площадки с развлекательной программой и угощениями. Далее маршрут идет через Центральный выставочный зал «Манеж», Камергерский переулок, Тверскую площадь и Тверской бульвар.

Все площадки фестиваля работают ежедневно с 11:00 до 22:00.

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