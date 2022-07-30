В Москве за прошедшие сутки зафиксировали 4477 случаев заражения коронавирусом Фото: pixabay.com

В Москве за прошедшие сутки зафиксировали 4477 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Этот показатель оказался максимальным с 24 февраля 2022 года, следует из данных, опубликованных 30 июля на портале стопкоронавирус.рф.

В столице от коронавируса вылечились 2223 тысячи пациентов, еще 275 москвичей попали в стационары, девять человек умерло.

С начала пандемии COVID-19 в Москве выявили 2 811 574 случая заражения. За этот период от ковида выздоровели 2 604 879 жителей.

Ранее KP.RU сообщал, что в Подмосковье за сутки выявили 1309 новых случаев коронавируса, госпитализировали 102 пациента, еще один человек скончался от инфекции. Еще 584 жителя выздоровели.

Как сообщал KP.RU, в оперштабе попросили москвичей снова носить маски в закрытых общественных помещениях. Это вязано с распространением подвариантов ВА.4 и ВА.5 штамма «омикрон». Также жителей просят соблюдать меры профилактики, ревакцинироваться и вакцинироваться.