Раненого олененка не смогли спасти после нападения стаи собак в Новой Москве

Раненого олененка не смогли спасти после нападения стаи собак в ТиНАО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новой Москве на территории поселения Михайлово-Ярцевское вытащили из оврага раненого олененка, на которого напала стая собак. Пострадавшее животное на носилках перенесли в местное лесничество и собирались привезти к ветеринару, однако из-за потери крови он не перенес дорогу, сообщает «Москва 24».

Напомним, в ТиНАО стая бродячих собак загнала раненого оленя в канаву. Спасатели приняли вызов из садового некоммерческого товарищества «Полянка», 33. Сообщалось, что у зверя распорота часть живота, бедро и, предположительно, сломана шея.

Ранее KP.RU сообщал, что в московском парке «Царицыно» волонтеры спасли белку, застрявшую мордочкой в кольце от пластиковой бутылки. Животное заметили прохожие. Вскоре добровольцы выловили пленницу, помогли ей освободиться и отпустили на волю. Белка не пострадала.