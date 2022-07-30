В Москве рассказали о достопримечательностях на маршруте МЦД-2

Москвичам рассказали, какие достопримечательности находятся на маршруте МЦД-2 Фото: REUTERS

На втором маршруте Московского центрального диаметра (МЦД-2) москвичи и гости столицы могут добраться до парков, необычных музеев, уникальных памятников архитектуры, сообщается на сайте столичной мэрии.

Недалеко от станции «Волоколамская» на севере МЦД-2 располагается крупнейший парк столицы – «Митино». В центре лесного массива находится Пенягинский пруд, он подчеркивает красоту ландшафта парковой зоны. Далее идет еще одна уникальная локация – парк «Покровское-Стрешнево». Здесь любят отдыхать местные жители и туристы.

Следующий зеленый массив на нашем пути — природно-исторический парк «Покровское-Стрешнево», настоящий зеленый остров в черте города площадью около 220 гектаров. Здесь водятся белки, мыши-полевки и другие грызуны, многочисленные виды птиц — утки, соловьи, дятлы, зяблики, овсянки, синицы, сойки, дрозды, а на реке Химке можно увидеть настоящую бобровую плотину.

На станции «Красный Балтиец» горожане могут познакомиться с историей железнодорожного транспорта и посетить «Паровозное депо станции Подмосковная», а недалеко от остановочного пункта «Гражданская» - попасть в Центральный дом авиации и космонавтики ДОСААФ.

Полюбоваться уникальной архитектурой москвичи смогут недалеко от станции «Люблино» МЦД-2. Здесь располагается усадьба одноименного музея заповедника, выполненная в палладианском стиле. Кроме того, рядом с платформой можно увидеть Николо-Перервинский монастырь. Также на МЦД-2 можно доехать и до усадьбы «Царицыно».