Сергунина: В Москве утвержден предмет охраны Мемориального музея Скрябина

Фото: scriabin.museum

Большой Николопесковский переулок, дом 11, строение 1. В этом здании XIX— начала XX века в центре столицы находится Мемориальный музей А. Н. Скрябина. Ему присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения. Теперь для него утвержден предмет охраны. А это значит, что в одном документе описывается вся «биография» дома, в котором жил великий композитор. Сюда входят архитектурные элементы, детали оформления, планировка и интерьер.

«В 2022 году исполнилось 150 лет со дня рождения Александра Николаевича Скрябина. Программу к юбилею подготовил мемориальный музей, который на протяжении века хранит и изучает его наследие. Для города важно сохранить исторический облик и интерьер дома, где жил и работал знаменитый композитор. Предмет охраны предполагает, что реставрировать здание можно только с учетом этого документа», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Чтобы составить предмет охраны, эксперты внимательно осмотрели дом, оценили особенности его планировки и конструкций, композиционное решение здания и вид его фасадов. Ещё они обозначили архитектурно-художественное значение интерьеров особняка. В утверждённом документе перечисляются капитальные стены, перегородки, перекрытия, лестница и убранство комнат — обои, дубовый паркет и мраморные подоконники. Даже мемориальная доска на фасаде старинного особняка тоже не осталась незамеченной. Ее установили в 1916 году.

ИСТОРИЯ

Одноэтажное здание с подвалом и антресолью возвели в 1820-х годах. В начале XX века его перестроили по заказу домовладелицы Елены Грушки. К дому добавили пристройки и надстроили вторым жилым этажом. Здесь бывали философ Николай Бердяев, писатели и поэты Валерий Брюсов, Андрей Белый, Константин Бальмонт, Осип Мандельштам и Борис Пастернак, а также деятели театра Всеволод Мейерхольд и Александр Таиров.

С апреля 1912 года в нем жил Александр Скрябин со своей семьей. Здесь же он и скончался в 1915 году. Музей в память о композиторе открыли в этом здании в 1922 году. Вещи, которые окружали Скрябина при жизни и были ему дороги, остались на своих местах.