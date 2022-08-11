Один автомобиль сгорел и шесть повреждены в результате пожара на Бирюлевской улице в Москве

Один автомобиль сгорел и шесть повреждены в результате пожара у жилого дома на юге Москвы Фото: Shutterstock

В Москве на улице Бирюлевская сгорел автомобиль, припаркованный у жилого дома, еще шесть транспортных средств, находящихся рядом, повреждены, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичный главк МЧС России.

На месте происшествия работали оперативные службы города. На данный момент огонь полностью ликвидирован, площадь возгорания составила пять квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее KP.RU сообщал, что 10 августа из горящего торгового центра «Леруа Мерлен» у станции метро «Автозаводская» эвакуировали покупателей и персонал. На месте работали пожарные бригады. Причина пожара – возгорание строительных материалов и мусора. Пожар потушили за час. Огонь успел распространиться на площадь порядка 40 квадратных метров.