Пожар в пиццерии в районе Братеево на улице Алма-Атинской в Москве потушили

Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

В Москве в районе Братеево сотрудники экстренных служб полностью ликвидировали пожар на кухне в пиццерии. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров, частично обрушилась кровля на площади 40 квадратных метров, сообщает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».

Сообщение о пожаре на Алма-Атинской улице, дом 1 поступило в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Москве 11 августа в 01:28. На место происшествия выслали пожарно-спасательные гарнизоны.

Специалисты проложили две магистральные линии и залили очаг возгорания пятью водяными стволами. Из горящего помещения вытащили два газовых баллона. Огонь удалось потушить в 02:04. Никто не пострадал.

Ранее KP.RU сообщал, что один автомобиль сгорел и шесть повреждены в результате пожара на Бирюлевской улице в Москве. Пожар ликвидировали, площадь возгорания составила пять квадратных метров.