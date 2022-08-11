Схема движения на 114 улицах Москвы изменилась в июле 2022 года

В Москве в июле 2022 года ЦОДД изменил схему движения на 114 улицах города Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в июле 2022 года Центр организации дорожного движения (ЦОДД) изменил схему движения на 114 улицах города, сообщается на сайте столичной мэрии.

Ежемесячно ЦОДД улучшает безопасность пешеходов, создавая новые зебры, островки и светофоры. В местах, где регулярно образовываются пробки, специалисты вводят дополнительные полосы и наносят вафельную разметку.

Так, благодаря дорожным координаторам в столице появилось 334 парковки, 20 пешеходных переходов, 20 островков безопасности, десять светофоров и десять дополнительных полос движения. Например, на Гжатской и Гродненской улицах после введение одностороннего движения на 116 мест увеличилась парковка, а с улицы Озерной в сторону Рябиновой с появлением вафельной разметки начали быстрее проезжать автомобили.

Кроме того, дорожные координаторы добавили зебру на 3-й Хорошевской улице по дороге от МЦК «Зорге» в сторону ЖК. Теперь жители могут безопасно переходить к скверу.

Ранее KP.RU сообщал, что городские службы Москвы обновили 15 тысяч километров дорожной разметки.