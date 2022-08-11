В Ховрине вместо незаконной парковки появилась открытая для жителей автостоянка

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Ещё одним самостроем стало меньше в столице. На Фестивальной улице, владение 8 в Северном округе города незаконное использование земли обнаружили специалисты Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

«В ходе осмотра было установлено, что на территории площадью 1200 квадратных метров организована платная автостоянка, - сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров. - Участок заасфальтирован и по периметру огорожен металлическим забором. Доступ на территорию контролировался службой охраны».

По его словам, нарушители пользовались землей без каких-либо оформленных на неё документов. Им не были выданы разрешения на установку ограждений и некапитальных строений. Окружная комиссия по пресечению самовольного строительства на территории Северного округа Москвы рассмотрела этот вопрос. Затем на стихийно занятой территории навели порядок и открыли свободный доступ для горожан.

«Сейчас нелегальная автостоянка ликвидирована, - уточнил Бобров. - Металлический забор и пост охраны демонтированы. Для жителей соседних домов появилась общедоступная парковка на 60 машино-мест».