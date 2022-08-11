Жителя Подмосковья, спрыгнувшего на рельсы в метро Москвы, оштрафовали на 20 тысяч рублей

Житель Подмосковья, спрыгнувший на рельсы в столичном метро, оштрафован на 20 тысяч рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителя Подмосковья, который спрыгнул с платформы станции метро «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии на рельсы, чтобы сократить путь, оштрафовали на 20 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что ночью нарушитель в отсутствии поезда спрыгнул на рельсы, подошел к составу, находящемуся на смежном пути, с помощью машиниста поднялся в кабину и вышел на противоположную платформу станции «Кунцевская».

Сотрудники патрульно-постовой службы на Московском метрополитене задержали мужчину через десять минут. Пассажир пояснил, что так он хотел сократить путь.

В отношении задержанного составили административный протокол. Суд признал мужчину виновным и обязал выплатить штраф в 20 тысяч рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что виновник апрельской аварии с трамваем на Измайловском Валу в Москве заплатит почти миллион рублей. Из-за ДТП трамваи четырех маршрутов остановились на полчаса.