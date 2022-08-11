Ликсутов: 39 км кабеля уложили на временно закрытом участке «Савеловская» — «Петровский парк» БКЛ

Фото: mos.ru

На участке Большой кольцевой линии (БКЛ) «Савеловская» — «Петровский парк» продолжаются работы по включению новой инфраструктуры в действующую часть кольца. Пока там временно не ходят поезда. В Дептрансе столицы рассказали, что происходит на этом участке.

Среди промежуточных результатов перечислили такие:

- уже полностью уложили порядка 39 километров силового и слаботочного кабеля между новым и закрытым участком;

- установили более 40 шкафов с оборудованием для движения поездов на участке «Савеловская» — «Марьина роща», в скором времени завершат монтаж остальных;

- смонтировали 120 новых светильников в тоннелях;

- сейчас проводят монтаж тоннельного противопожарного водопровода;

- тестируют установленное оборудование.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы совместно с Департаментом строительства завершаем реализацию одного из крупнейших метростроительных проектов в мире — Большой кольцевой линии, - сказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Максим Ликсутов. - Для скорого запуска всей линии требуется ограничение на действующем участке «Савеловская» — «Петровский парк». Сейчас там идут активные работы по интеграции систем».

Заммэра отметил, что во время работ стараются обеспечить комфорт пассажиров на время закрытия. А после того, как все завершится, поездки москвичей и туристов по городу станут еще быстрее.

«После полного запуска БКЛ у горожан появятся новые маршруты, которые позволят экономить до 45 минут в день, а линии метро разгрузятся до 25%», - уточнил Ликсутов.