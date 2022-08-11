Андрей Бочкарев: Южная рокада разгрузит кольцевые дороги на юге Москвы

Южная рокада разгрузит кольцевые автодороги, составив альтернативу МКАД и Третьему транспортному кольцу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве продолжается строительство Южной рокады – скоростной магистрали на юге города. Новая трасса разгрузит кольцевые автодороги, составив альтернативу МКАД и Третьему транспортному кольцу, сообщил вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

- В рамках проекта Южной рокады ведутся работы на четырех участках - строительство улично-дорожной сети от улицы Каспийская до 1-го Котляковского переулка, реконструкция улицы Верхние Поля от улицы Марьинский Парк до Московской кольцевой автомобильной дороги и реконструкция улицы Донецкая на участке от улицы Подольская до Курьяновской набережной, а также развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня, - рассказал Андрей Бочкарев.

Южная рокада станет частью нового транспортного каркаса столичного мегаполиса вместе со строящимся сейчас Московским скоростным диаметром и Северо-Западной хордой. Рокада будет соединять крупнейшие автотрассы столицы: по ней водители смогут быстро добраться до МКАДа, Кутузовского и Мичуринского проспектов, проспекта Вернадского, Ленинского и Пролетарского проспектов, улиц Профсоюзная и Люблинская, Варшавского и Каширского шоссе.

Андрей Бочкарев уточнил, что по проекту Южная рокада разделена на восемь участков. Из них четыре участка от Рублевского шоссе до Пролетарского проспекта уже построены.

По словам руководителя АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг - генеральный подрядчик и генеральный проектировщик ряда участков Южной рокады) Юрия Кравцова, сейчас строительные работы ведутся на трех участках Южной рокады.

- На участке от улицы Каспийская до 1-го Котляковского переулка проводятся работы по монтажу металлоконструкций пролетных строений семи путепроводов, а также продолжается устройство подпорных стен, дождевой канализации, теплосети, строительство пешеходных переходов, - сообщил Юрий Кравцов.

На отрезке от улицы Марьинский Парк до Московской кольцевой автодороги строители прокладывают дождевую канализацию, новые теплосети и кабельные линии. На улице Донецкая строят новые очистные сооружения и здания конечной станции отстойно-разворотной площадки, а также прокладывают инженерные сети.

Ранее столичные власти объявили, что проезд по Московскому скоростному диаметру для москвичей и жителей Московской области будет бесплатным. Для остальных водителей скоростная трасса станет платной. По МСД не сможет передвигаться грузовой транспорт, исключение будет делаться только для машин со специальными пропусками для проезда по столичному региону. Чтобы проследовать через Москву транзитом, автомобилистам рекомендуется по-прежнему использовать Центральную кольцевую автодорогу.

Московский скоростной диаметр существенно разгрузит дороги столицы. Транспортный поток на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАДе снизится на 30%. Кроме того, скоростной диаметр позволит быстрее добираться до аэропортов «Шереметьево» и «Домодедово», а также до вокзала «Восточный». Главный участок Московского скоростного диаметра – Северо-Восточную хорду планируют ввести в эксплуатацию в сентябре этого года. Юго-Восточную хорду собираются сдать в 2023 году.