72-летнего пенсионера госпитализировали после взрыва самогонного аппарата в Москве

В Москве 72-летний пенсионер получил ожоги при взрыве самогонного аппарата Фото: Алексей БУЛАТОВ

На северо-востоке Москвы 72-летний пенсионер серьезно пострадал в результате взрыва самогонного аппарата. Мужчина получил ожоги различной степени, его госпитализировали в медицинское учреждение, сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в квартире жилого дома на Шушенской улице. Из-за взрыва самогонного аппарата пожилой мужчина получил ожоги первой, второй, третьей степени головы, шеи, туловища – 50% всего тела. Сын пострадавшего вызвал на место происшествия экстренные службы города.

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