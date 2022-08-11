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Происшествия11 августа 2022 8:40

72-летнего пенсионера госпитализировали после взрыва самогонного аппарата в Москве

72-летнего мужчину госпитализировали в больницу с ожогами 50% всего тела
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве 72-летний пенсионер получил ожоги при взрыве самогонного аппарата

В Москве 72-летний пенсионер получил ожоги при взрыве самогонного аппарата

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На северо-востоке Москвы 72-летний пенсионер серьезно пострадал в результате взрыва самогонного аппарата. Мужчина получил ожоги различной степени, его госпитализировали в медицинское учреждение, сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в квартире жилого дома на Шушенской улице. Из-за взрыва самогонного аппарата пожилой мужчина получил ожоги первой, второй, третьей степени головы, шеи, туловища – 50% всего тела. Сын пострадавшего вызвал на место происшествия экстренные службы города.

Ранее KP.RU сообщал, что подросток взорвал петарду под одеждой сверстницы на юге Москвы. Врачи диагностировали у 15-летней девочки термический ожог грудной клетки, после осмотра ее отпустили домой, жизни пациентки ничего не угрожает. Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. Устанавливается полная картина произошедшего.