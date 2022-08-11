Автобусные маршруты изменятся 13 и 14 августа 2022 года в Москве из-за фестиваля фейерверков

Автобусы в Марьино и Братеево не будут курсировать у Москвы-реки 13 и 14 августа 2022 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице в районах Марьино и Братеево у Москвы-реки 13 и 14 августа 2022 года не будут ходить некоторые маршруты автобусов из-за проведения фестиваля фейерверков. Изменения будут действовать с 17:20 до окончания мероприятия, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Так, маршруты м84 и с823 от Московского центрального диаметра «Москворечье» будут продлены до парка Борисовские пруды, а автобусы 645 вместо Батайского проезда будут ходить по Новочеркасскому бульвару с заездом к станции подземки «Марьино».

Кроме того, автобусы 708 вместо улицы Борисовские пруды пойдут по Ключевой и Братеевской улицам, а 713 временно будут пропускать остановку «Марьино-2».

Маршруты 770 и с838 между метро «Алма-атинская» и Сабуровом поедут через Каширское шоссе и метро «Шипиловская». 762 и 957 вместо Батайского проезда будут двигаться по Новочеркасскому бульвару, а 864 станет поворачивать на Ключевую улицу с метро «Алма-Атинская» вместо метро «Борисово».

Ранее KP.RU сообщал движение ограничат на нескольких улицах в Москве 13 и 14 августа из-за фестиваля фейерверков. С 00:01 13 августа и до окончания мероприятия на участках перекрытий нельзя будет парковаться.