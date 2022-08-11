Жители Москвы выстроились в очередь за тестами на COVID-19

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Москвичи снова начали массово сдавать тесты на COVID-19. Так, на Рождественском бульваре в столице выстроилась очередь в клинико-диагностическую лабораторию «Гемотест», сообщает Telegram-канал «Москва 24».

«Утро начинается не с кофе, а с очереди на тест на COVID-19», — подписано под фотографией. Пост собрал сотни отрицательных и положительных реакций пользователей.

Как сообщал KP.RU, за прошедшие сутки в Москве зафиксировали 7899 новых случаев заражения коронавирусом. В стационары попали 358 москвичей, выздоровели 6202 пациента, еще 16 человек умерло. С начала пандемии COVID-19 в Москве зарегистрировали 2 885 222 случаев заражения ковидом.

По словам врача-инфекциониста Николая Малышева, пик заболеваемости COVID-19 ожидается в столице в конце августа – начале сентября 2022 года. При этом показатели будут ниже, чем при штамме «дельта».