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Происшествия11 августа 2022 10:27

Мужчину, который пытался изнасиловать женщину на севере Москвы, заключили под стражу

7 августа 2022 года обвиняемый напал на 48-летнюю женщину и попытался надругаться над ней, потерпевшая оказала активное сопротивление
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве мужчину арестовали на два месяца за покушение на изнасилование

В Москве мужчину арестовали на два месяца за покушение на изнасилование

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве 23-летнего мужчину, обвиняемого в покушении на изнасилование 48-летней женщины, арестовали на два месяца – до 9 октября 2022 года, сообщает ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, 7 августа 2022 года на улице Солнечногорской, обвиняемый напал на незнакомую женщину и попытался надругаться над ней. Однако мужчина не смог довести преступление до конца: потерпевшая начала громко кричать и дала отпор насильнику. После этого фигурант скрылся.

Сотрудники полиции и СКР задержали подозреваемого. Правоохранители осмотрели камеры видеонаблюдения, провели допросы и очные ставки. Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу на два месяца.

Ранее KP.RU сообщал, что полицейские задержали обвиняемого в групповом изнасиловании девушки в автомобиле на севере Москвы. Разыскивается второй мужчина, причастный к преступлению.