Двух мужчин приговорили к колонии за нападение на полицейских на станции метро «Тульская» в Москве

Суд вынес приговор двум мужчинам, напавшим на полицейских на станции метро «Тульская» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве суд вынес приговор двум мужчинам, напавшим в феврале 2022 года на полицейских на станции метро «Тульская». Один из них получил 3,5 года лишения свободы, а другой – 2,5 года лишения свободы. Оба подсудимых отправят в исправительную колонию общего режима, сообщает ГСУ СК РФ по столице.

«Они признаны виновными в применении насилия в отношении представителей власти в столичном метрополитене (ч. 1 ст. 35 УК РФ, ч. 1 ст. 318 УК РФ)», — сказано в сообщении.

Напомним, вечером 17 февраля 2022 года в столичном метрополитене на станции «Тульская» двое мужчин избили полицейских. Конфликт начался после того, как правоохранители попросили одного из молодых людей пройти в комнату полиции для установления личности. Тот начал толкаться и замахиваться на них руками. Второй обвиняемый ударил одного из сотрудников полиции ногой в туловище, а другого – рукой по голове. Нарушителей задержали и отправили под суд.