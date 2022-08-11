В Шереметьево задержали пассажира рейса из Турции из-за часов Rolex стоимостью 1,4 млн рублей

Эксперты-криминалисты оценили стоимость провозимых часов в 1,4 млн рублей Фото: Шереметьевская таможня

В столичном аэропорту Шереметьево таможенники задержали гражданина КНР из-за элитных наручных часов стоимостью около 1,4 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства. Правоохранители считают, что иностранец, летевший рейсом Стамбул - Москва намеренно пытался скрыть наручные часы Rlex, чтобы не декларировать их.

35-летний пассажир рейса из Турции отправился через «зеленый» коридор, что является по факту заявлением о том, что при себе пассажир не имеет тех вещей, которые подлежат письменному декларированию. Во время осмотра багажа, однако, такая вещь обнаружилась.

- В результате таможенного досмотра багажа пассажира инспектором были обнаружены наручные часы Rolex в фирменной коробке и документы к ним, — уточняется в сообщении Федеральной таможенной службы.

Поскольку действия мужчины можно квалифицировать как нарушение одной из статей Кодекса об административных правонарушениях, решается вопрос о возбуждении административного производства в отношении пассажира турецкого рейса.