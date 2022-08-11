Синоптик: Погода в ночь на 12 августа 2022 года позволит жителям Москвы увидеть пик летнего звездопада

В течение каждого часа в атмосфере Земли в пиковую ночь будут сгорать до сотни пылевых частиц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Безоблачная погода в ночь на 12 августа 2022 года в Москве позволит горожанам насладиться кульминацией августовского звездопада Персеиды, заявила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Звездопад можно наблюдать ежегодно в последнюю треть лета, когда Земля в очередной раз проходит сквозь шлейф частиц - след кометы Свифта - Таттла, обращающейся вокруг Солнца. Эти частицы, сгорая в атмосфере нашей планеты, и создают картину звездопада.

В ночь на 12 августа ожидается пик этого явления. С полуночи и до рассвета ежечасно можно будет наблюдать до сотни падающих, мерцающих огоньков.

Правда, в начале ночи наблюдению за этим явлением может помешать большая Луна.

- Поскольку в 21.40 будет восходить луна, ее свет несколько уменьшит яркость метеоритного потока, — отметила Татьяна Позднякова.

Также она посоветовала наблюдать астрономическое давление подальше от микрорайонов города с яркой подсветкой.