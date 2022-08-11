На западе Москвы женщина сдавала квартиру под наркопритон за оплату запрещенными средствами

Полицейские ликвидировали наркопритон в Ново-Переделкине Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На западе столицы задержана 33-летняя москвичка, которая сдавала свою квартиру в доме на Лукинской улице в Ново-Переделкине под наркопритон, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области. Взамен хозяйка жилья получала оплату не только деньгами, но и запрещенными веществами.

На притон оперативники вышли благодаря показаниям наркозависимых, задержанных ранее. Все они находились в состоянии наркотического опьянения, на них составили протоколы об административном правонарушении. Задержанные и рассказали полицейским о притоне.

Подозреваемую задержали как раз тогда, когда она посещала злополучную квартиру. Вместе с ней в помещении находились двое мужчин. Следствие полагает, что они пришли туда, чтобы принять наркотики.

- В ходе обследования жилого помещения полицейскими были обнаружены и изъяты различные предметы со следами нагара, используемые для употребления наркотических средств, а также шприцы, — уточняет заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

В отношении москвички возбудили дело по статье об организации наркопритона и предоставлении помещения наркозависимым. Суд не стал ее арестовывать и оставил под подпиской о невыезде.