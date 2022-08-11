Общественный штаб: На выборах мундепов в Москве не будет функции переголосования онлайн

Москвичи, имеющие полную учетную запись на портале mos.ru, в дни выборов смогут проголосовать без предварительной регистрации. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в сентябре пройдут выборы муниципальных депутатов. В этом году избирателей, решивших отдать свой голос онлайн, ждет нововведение: возможности переголосовать больше не будет. Об заявили представители Общественного штаба по наблюдению за выборами. Заседание штаба прошло 11 августа в Московском парламентском центре на Страстном бульваре.

В прошлом году избиратели, голосовавшие дистанционно, могли изменить свой выбор онлайн. В этом году у москвичей такой возможности не будет.

- Одним из ключевых изменений стало то, что новый порядок проведения электронного голосования не предполагает функции «отложенного решения». Такая функция была у электронных избирателей в прошлом году. В случае проблем с гаджетом, они могли повторно открыть свой бюллетень и переголосовать. На выборах 2022 года этой функции переголосования не будет, - сообщили представители Общественного штаба.

Кроме того, нынешние онлайн-выборы станут еще прозрачнее. Для этого разработчики системы голосования добавили новые опции.

- В этом году электронное голосование станет еще более открытым и удобным для наблюдателей. Новые инструменты наблюдения появились как реакция на запрос от критиков онлайн-голосования. Теперь убедиться в его чистоте будет еще проще, - отметили члены Общественного штаба.

Выборы муниципальных депутатов в Москве пройдут с 9 по 11 сентября. Жители города могут сами решить, в какой форме они будут принимать участие в голосовании: очно, на избирательных участках, или онлайн. Москвичи, имеющие полную учетную запись на портале mos.ru, в дни выборов смогут проголосовать дистанционно, без предварительной регистрации.

Горожане будут выбирать муниципальных депутатов в 125 из всех 146 муниципальных образований столицы. Голосовать смогут жители всех районов Москвы, кроме Щукина, где выборы состоялись в прошлом году, и большей части ТиНАО. Здесь совет депутатов будут выбирать только в Троицке. В общей сложности, горожанам предстоит выбрать около двух тысяч муниципальных депутатов.

Ранее заместитель главы Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил, что московская система электронных выборов надежно защищена от возможных сбоев и накладок. Все попытки проголосовать дважды будут пресечены с помощью единого реестра онлайн-избирателей.

- Член участковой избирательной комиссии сможет удостовериться, получал ли избиратель бюллетень на этом или каком-либо другом участке, голосовал он или нет. Теперь попытки проголосовать повторно полностью лишены смысла - это становится невозможным, - уточнил Дмитрий Реут.

При этом использование онлайн-реестра не означает полный отказ от бумажного списка избирателей. Оба перечня будут вестись параллельно. Избиратели смогут прийти на участок, посмотреть, есть ли они в списке, и проверить свои данные.