В Общественном штабе рассказали о новых инструментах контроля за чистотой онлайн-голосования в Москве

Наблюдателям станет проще следить за ходом электронных выборов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Онлайн-голосование в Москве станет еще прозрачнее. Наблюдателям станет проще следить за ходом электронных выборов. Для этого разработчики добавили в систему новые функции, которые позволят убедиться в чистоте дистанционного голосования. Об этом заявили представители Общественного штаба по наблюдению за выборами. Заседание штаба состоялось 11 августа в Московском парламентском центре на Страстном бульваре.

По словам начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, у наблюдателей впервые будет возможность записывать в блокчейн проверочные транзакции, чтобы потом найти их и удостовериться, что они остались на своем месте.

- То есть цепочка данных о ходе голосования не прерывалась и не менялась Это принципиально новый, еще более надежный алгоритм защиты блокчейна, - подчеркнул Артем Костырко. - По сути, московские разработчики создали абсолютно новую технологию не только для наблюдателей, но и для всего блокчейна как системы.

Проверить ход интернет-голосования смогут и представители Территориальных избирательных комиссий. Данные из блокчейна будут распечатывать и хранить в бумажном виде.

- Очень важно обеспечить открытость для наблюдателей систем дистанционного электронного голосования, наряду с традиционным. Это позволит повысить доверие к результатам выборов в целом и как следствие, легитимность будущих депутатов и их способность принимать самостоятельные решения, - отметил глава Общественного штаба Вадим Ковалев.

Столица станет первым городом России, где на выборах 2022 года будет использован электронный реестр избирателей. В него внесут всех избирателей Москвы, какой бы способ голосования они не выбрали: на участках, в Сети или дома.

- Главное преимущество электронного реестра избирателей в том, что система непрерывно собирает и обновляет всю ту информацию, которую ранее члены избирательных комиссий сверяли несколько часов, - уточнил руководитель управления информатизации Московской городской избирательной комиссии Владимир Мирюгин.

По словам организаторов онлайн-выборов, для столичного мегаполиса, в котором проживают несколько миллионов человек, введение электронного реестра было острой необходимостью. В городе слишком большое количество избирателей, чтобы постоянно вносить изменения в бумажные списки вручную. Каждый месяц в перечень вносится порядка 45 тысяч исправлений о голосующих из-за смены адреса места жительства. К этому добавляются поправки, связанные со смертью или достижением совершеннолетия горожан. При таких объемах избежать ошибок практически невозможно. Благодаря электронному реестру все недочеты бумажных списков будут устранены.

Напомним, выборы муниципальных депутатов в Москве пройдут с 9 по 11 сентября.