Два человека пострадали в аварии с опрокинувшимся грузовиком Volvo на улице Стромынка в Москве

В аварии пострадали водитель грузовика и его пассажир Фото: Департамент транспорта Москвы

Два человека получили травмы и были госпитализированы после ДТП с участием грузового автомобиля на Стромынке у Русаковской набережной днем 11 августа, уточняет пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Около 14:00 грузовик Volvo, следовавший по улице Стромынка в сторону Московской области, рядом с домом №20 налетел на бетонное ограждение и опрокинулся, перегородив две полосы движения из трех. Водителю автомобиля и его пассажиру понадобилась помощь медиков.

В качестве предварительной версии о причинах ЧП в столичной Госавтоинспекции называют техническую неисправность машины.

Движение на участке с аварией, как ранее сообщал KP.RU, было затруднено на протяжении примерно двух часов. На данный момент сотрудники оперативных служб ликвидировали последствия происшествия, все три полосы движения в сторону Русаковской набережной свободны для проезда автомобилей.