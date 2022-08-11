4 человека спасены во время пожара в жилом доме на улице Большая Почтовая в Москве

Пожарные эвакуировали с помощью автолестницы четверых человек Фото: Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Четырех человек, в том числе - двух детей спасли пожарные из горящей квартиры в Москве, сообщает пресс-служба Департамента ГО, ЧС и ПБ столицы. Пожар начался 11 августа 2022 года около 15:00 в доме 18/20 по улице Большая Почтовая в Басманном районе.

Квартира, в которой начался пожар, находится на втором этаже. Огонь успел распространиться на площадь около 30 квадратных метров в пределах одной комнаты, прежде чем его удалось локализовать.

- По прибытии пожарные проложили магистральные линии и установили подъёмные механизмы. В ходе проведения работ были спасены двое взрослых и двое детей, — уточняется в сообщении.

Эвакуированных взрослых и детей спасли с помощью автолестницы, жители дома выбирались через окно и при поддержке спасателей спускались.

Пожар был локализован к 15:24, еще через полчаса его окончательно потушили. Причина возгорания выясняется.