В Москве мошенники создали колл-центр для обзвона жертв от лица брокеров

Полицейские поймали десятерых из одиннадцати подозреваемых, последний лжеброкер остается в федеральном розыске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве завершено расследование дела лжеброкеров, организовавших ради своего мошенничества целый колл-центр, сообщает МВД Медиа. С операторами проводили тренинги, чтобы их выступление выглядело более убедительным и могло побудить жертву перечислить деньги.

Звонившие обманывали жертв, представляясь брокерами и предлагая вложить деньги в ценные бумаги. Якобы они участвовали в торгах на крупных финансовых рынках мира.

- Кроме того, лжеброкеры размещали объявления в сети Интернет, обещая высокую прибыль от торгов на международной бирже, — уточняет официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мошенникам удалось обмануть нескольких доверчивых граждан. С ними были заключены договора, зарегистрированы счета. Потерпевшие, убежденные в легальности бизнеса, переводили средства банде в качестве инвестиции. А после получали сообщение, что сделка оказалась неудачной.

Преступники присваивали средства инвестора. Всего им удалось выманить у жертв порядка 12 млн рублей.

Первоначально полицейские возбудили 11 уголовных дел - по количеству фигурантов. Но потом объединили их в одно производство, возбужденное по статье об особо крупном мошенничестве. Десять обвиняемых скоро предстанут перед судом, один их подельник пока остается на свободе. Его объявили в федеральный розыск.