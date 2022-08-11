Из-за массовой аварии с шестью автомобилями затруднено движение на Звенигородском шоссе в Москве

На Звенигородском шоссе столкнулись шесть автомобилей Фото: Департамент транспорта Москвы

На западе Москвы на Звенигородском шоссе напротив дома 25, строение 3 около 19:00 11 августа 2022 года столкнулись шесть легковых автомобилей, сообщает столичный Дептранс. Авария произошла на полосах движения в центр Москвы и частично перекрыла движение.

В ДТП участвовали как минимум два автомобиля такси. Перевозили ли они пассажиров, а также общее количество пострадавших в происшествии пока неизвестно.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, представители оперативных служб города устраняют последствия происшествия. Но движение на данном участке Звенигородского шоссе пока затруднено. Сервис Яндекс. Пробки оценивает затор в пять баллов из десяти. Дептранс Москвы советует пока выбирать пути объезда.

Как сообщал KP.RU ранее, днем 11 августа на Стромынке перевернулся грузовой автомобиль Volvo. Причиной стала техническая неисправность, двух человек забрала скорая.