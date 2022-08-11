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Происшествия11 августа 2022 17:03

В квартире на юге Москвы нашли тело мужчины, который умер больше года назад

Полиция обнаружила мумифицированные останки в одной из квартир в Михневском проезде
Ирина РЕБРИКОВА
Останки принадлежат мужчине 1963 года рождения

Останки принадлежат мужчине 1963 года рождения

Фото: Олег ЗОЛОТО

На юге Москвы в одной из квартир в Михневском проезде полиция нашла мумифицированные останки скончавшегося ранее мужчины, сообщает агентство «Москва». По предварительной оценке, он умер как минимум полтора года назад - в начале 2021 года.

Более точную причину смерти, а также то, не носила ли она насильственный характер, выяснят эксперты после специальных исследований.

Личность погибшего установлена. Уточняется, что год рождения скончавшегося - 1963-й. То есть на момент смерти ему было 57 или 58 лет. Зарегистрирован мужчина был именно в той квартире, в какой и обнаружили его тело.

По факту происшествия следователи СК РФ начали проверку. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен по ее итогам.

Ранее KP.RU рассказал о задержании вора, который устраивался в супермаркеты под видом стажера и грабил кассы.